Москва, , 12:57 — REGNUM Помочь владивостокскому «Адмиралу» должна Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Об этом 1 апреля заявил депутат Госдумы и бывший глава совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов, сообщает ТАСС.

«Рано или поздно пандемия закончится, и люди будут возвращаться к нормальной жизни. Лига должна брать на себя ответственность. Для чего она нам тогда?» — сказал Фетисов.

Он добавил, что большие компании с государственным участием должны спонсировать не один клуб, а лигу, которая должна выделять деньги клубам в равных долях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Адмирал» не будет участвовать в сезоне 2020/21 КХЛ из-за остановки финансирования в связи с ситуацией с коронавирусом.

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