Тампа, США, , 12:04 — REGNUM Второе место в рейтинге вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии игроков занял российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Ассоциации игроков лиги (NHLPA).

Лидером рейтинга стал голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс. Замкнул тройку вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри. Выступающий за «Флориду Пантерз» Сергей Бобровский занял четвёртое место.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 588 хоккеистов из клубов НХЛ.