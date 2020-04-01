Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что смог бы победить Тони Фергюсона, если бы их бой состоялся. Об этом 1 апреля сообщает портал BJPenn.com.

«Я готов драться с кем угодно на турнире UFC 249. Думаю, я побью Фергюсона», — сказал Порье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порье заявил, что готов заменить Хабиба Нурмагомедова в бою против Фергюсона, если тот не сможет прилететь и з России в США.

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