Монреаль, Канада, 1 апреля 2020, 11:12 — REGNUM Международная федерация тхэквондо (ITF) восстановлена в статусе Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба WADA.
Отмечается, что WADA приняло решение на заседании исполнительного комитета. ITF ранее предприняла меры по устранению несоответствий в антидопинговом кодексе.
Напомним, WADA лишил ITF статуса соответствия 23 сентября 2019 года, поскольку антидопинговый кодекс организации не был приведен к соответствию с международным.