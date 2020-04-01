Цюрих, Швейцария, , 10:15 — REGNUM Стабилизационный фонд для поддержки мировой футбольной индустрии планирует создать Международная федерация футбола (ФИФА). Об этом 1 апреля сообщает New York Times.

Отмечается, что фонд может быть создан для поддержки клубов, которые испытывают финансовые трудности из-за ситуации с коронавирусом.

Денежные средства предполагается выделить из резерва ФИФА, который составляет $2,74 млрд. Фонд будет предоставлять клубам краткосрочные кредиты и чрезвычайные гранты.