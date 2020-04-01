Москва, , 10:02 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не вызвал бы сейчас в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом 31 марта он рассказал на YouTube-канале национальной команды.

«Мы все это время обходились без него. Если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал», — сказал Черчесов.

Он добавил, что у Кокорина был большой перерыв в футболе, а сейчас его задача состоит в том, чтобы восстановиться и убедить всех, что он «созрел для следующего шага».

Что касается Мамаева, то, как отметил Черчесов, «его у нас ни разу не было».

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в драках в Москве. 17 сентября 2019 года они вышли на свободу по УДО.