Дакар, , 09:25 — REGNUM Бывший президент французского футбольного клуба «Марсель» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает La Provence.

Сообщается, что 30 марта Диуф был доставлен в тяжёлом состоянии в одну из больниц Дакара (Сенегал), где ему была оказана помощь. После этого его состояние так и не улучшилось, и он скончался от последствий заболевания.

Отметим, что Диуф занимал должность президента «Марселя» с 2005 по 2009 год. До этого он был спортивным журналистом и футбольным агентом.