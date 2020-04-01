Владивосток, , 08:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Адмирал» (Владивосток) не будет участвовать в сезоне 2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«В КХЛ «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приморском крае принято решение остановить заключение контрактов с игроками всех профессиональных клубов, кроме юношеских и детских команд.

Средства, выделенные на финансирование клубов, предполагается направить на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.