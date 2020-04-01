Амстердам, , 01:05 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса королевский футбольный союз Нидерландов вывесил объявление, что пауза в чемпионате Нидерландов продлена до 28 апреля текущего года.

До сегодняшнего объявления пауза должна была продлиться до 6 апреля.

После 25-ти туров Эредивизи на первом месте расположился «Аякс» с 56-ю баллами. На втором месте идет «АЗ Алкмар» с тем же количеством очков. На третьей, четвертой и пятой строчках соответственно расположились «Фейеноорд», «ПСВ» и «Виллем II».