Рим, , 22:59 — REGNUM «Интер» понизил ценник на 22-летнего форварда национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса с 111 до 80 миллионов евро. Данное решение связано с тяжелой финансовой ситуацией миланского клуба.

Трансферная стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в услугах аргентинца. Руководство постарается приобрести форварда в случае, если «Интер» будет запрашивать менее 111 миллионов евро.