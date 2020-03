Денвер, США, , 20:04 — REGNUM 31 марта команды G2 и OG встретились в рамках матча онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 11. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой команды Алекси «Aleksib» Виролайнена со счетом 2:0 на картах Mirage (16:7) и Dust2 (16:8).

MVP встречи был признан 24-летний датский киберспортсмен Вальдемар «valde» Бьорн Вангса, коэффициент k/d которого составил 1,69, а средний урон за раунд — 88,6. В составе французской команды выделился Неманья «huNter-» Ковач, набравший статистику 41−32.

OG, одержав третью подряд победу на турнире и набрав 9 очков, укрепился на первом месте в группе C. G2 с 6-ю баллами расположился позицией ниже.