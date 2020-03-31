Лестер, Великобритания, , 19:50 — REGNUM Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо попал в сферу интересов «Лестер Сити», сообщает портал Sport.es.

Сообщается, что предложение о трансфере игрока последовало от главного тренера «Лестера» Брендон Роджерса, который уже работал с бразильцем в «Ливерпуле». Однако, источник сомневается в сделке с каталонским клубом из-за высокой стоимости бразильца, которую английский клуб может не осилить.

В этом сезоне 27-летний Коутиньо выступал за «Баварию» на правах аренды и принял участие в 22 матчах Бундеслиги, набрав 14 (8+6) очков по системе «гол+пас».