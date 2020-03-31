Барселона, Испания, , 19:41 — REGNUM Согласно сообщениям портала Sport. es, «Барселона» интересуется защитником «Пари Сен-Жермен» Лейвину Курзава.

«Сине-гранатовые» в связи с финансовой ситуацией в клубе рассчитывают подписать игрока бесплатно в ближайшее трансферное окно. Соглашение Курзава с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2020 года, после чего игрок может присоединиться к «Барселоне» на правах свободного агента. Сообщается, что «каталонцы» собираются продать Хуниора Фирпо, место которого займет француз.

Французским защитником также интересуются «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

Куозавав перешёл в «ПСЖ» в 2015 году из «Монако» за 25 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний игрок принял участие в 14 матчах, в которых он забил один мяч и четырежды получал желтую карточку

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