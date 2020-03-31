Нью-Йорк, США, , 19:24 — REGNUM Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих игроков лиги, которые выбрали лучшего голкипера. Им стал бессменный голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, набравший 41,5% голосов. Вторым вратарем был признан россиянин Андрей Василевский, защищающий цвета «Тампа-Бэй». В топ-4 также вошел страж ворот «Флориды» Сергей Бобровский.

Топ-4 лучших вратарей по мнению игроков НХЛ:

1. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») — 41,5% голосов;

2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 17,1%;

3. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») — 8,9%;

4. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 5,6%.