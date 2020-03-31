Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» составила символическую сборную из латиноамеркианских игроков, которые когда-либо выступали за петербургскую команду.

Сборная обошлась без вратаря, так как в истории «петроградцев» еще не было голкипера из Южной Америки.

Защитники: Дуглас Сантос, Эсекьель Гарай, Эмануэль Маммана .

Полузащитники: Вильмар Барриос, Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Мигел Данни.

Нападающие: Халк, Алехандро Домингес, Соломон Рондон.

В стартовый состав не попали: Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Жулиано, Маурисио, Эрнани, Кристиан Нобоа, Кристиан Ансальди, Йордан Осорио, Малком.