Санкт-Петербург, 31 марта 2020, 18:57 — REGNUM Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» составила символическую сборную из латиноамеркианских игроков, которые когда-либо выступали за петербургскую команду.
Сборная обошлась без вратаря, так как в истории «петроградцев» еще не было голкипера из Южной Америки.
Защитники: Дуглас Сантос, Эсекьель Гарай, Эмануэль Маммана .
Полузащитники: Вильмар Барриос, Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Мигел Данни.
Нападающие: Халк, Алехандро Домингес, Соломон Рондон.
В стартовый состав не попали: Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Жулиано, Маурисио, Эрнани, Кристиан Нобоа, Кристиан Ансальди, Йордан Осорио, Малком.