Цюрих, Швейцария, , 18:50 — REGNUM УЕФА дисквалифицировала полузащитника дортмундской «Боруссии» Эмре Джана на два матча в еврокубках, сообщается на сайте организации.

На 88-й минуте ответного противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Пари Сен-Жермен» полузащитник Джан нарушил правила на нападающем французского клуба Неймаре, оттолкнув бразильца, из-за чего тот упал на газон. Джан был удален с поля.

Напомним, что «ПСЖ» одержал вверх над «шмелями» в ответном матче со счетом 2:0. Первая встреча противостояния завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:1. Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «ПСЖ».