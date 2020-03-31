Москва, , 18:41 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» останутся в домашней изоляции до 4 мая, сообщает пресс-служба столчиного клуба.

Игроки продолжат поддерживать свою физическую форму в домашних условиях из-за пандемии коронавируса. Согласно решению руководства, футболисты будут поддерживать контакт с медицинским и тренерским персонал, несмотря на ситуацию.

Сообщается, что клуб рассчитывает возобновить тренировки 4 мая.

«Спартак желает болельщикам здоровья, терпения и выдержки! Наша сила — в единстве!», — говорится в заявлении.