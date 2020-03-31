Берн, , 18:14 — REGNUM Согласно информации пресс-службы Международной федерации баскетбола (FIBA), проводящиеся под эгидой организации Лига чемпионов изменила формат проведения оставшейся части сезона 2019−2020 годов.

Руководство FIBA приняло решение, что сезон будет доигран в формате «финала восьми» в период с 30 сентябри по 4 октября. Место проведения турнира пока не уточняется.

Отмечается, что уже известно шесть участников турнира — «Бургос», «Нимбурк», «Сарагоса», «АЕК», «Тюрк Телеком» и «Хапоэль». Еще две команды будут определены в результате матчей «Нижний Новгород» — «Дижон» и «Остенде» — «Иберостар Тенерифе».