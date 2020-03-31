Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM Агент защитника «Автомоболиста» Никиты Трямкина Тодд Даймонд поделился своим мнением о возможном возвращении игрока в Северную Америку, где он выступал полтора года.

«Я считаю это будет легкий переход. Никита уже играл в НХЛ и знает, как нудно действовать. Его игра предназначена для НХЛ, ему будет там легче. Он знает, какие требования выдвигают тренеры. Он никогда не терял надежды вернуться. Сейчас самое подходящее для этого время.

Вы видите, какой интерес проявляет к нему «Ванкувер»? Я не думаю, что люди были бы так заинтересованы игроком уровня фарм-клуба. Трямкин не Куинн Хьюз, но у него есть набор навыков необходимых для игрока его роста. Он отлично контролирует шайбу, он подвижный игрок.

Посмотрим, как нынешние условия повлияют на контракт. Сейчас все застыли в неопределённости», — цитирует Даймонд Postmedia News.