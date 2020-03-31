Ярославль, , 17:15 — REGNUM Ярославский «Локомотив», скорее всего, подпишет контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс». 29-летний форвард минувший сезон провел в московском «Динамо», его контракт со столичным клубом истекает 30 апреля. По версии «Спорт-Экспресс», в Ярославле шведу предложили двухлетний контракт, по которому он будет зарабатывать больше, чем в «Динамо».

Андре Петерссон (справа) атакует защитника «Локомотива» Стаффана Кронвалла ХК «Локомотив»

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги Петерссон провел уже шесть полных сезонов, выступая за ХК «Сочи», «Барыс», омский «Авангард» и «Динамо». Он сыграл 304 матча, в которых забил 121 шайбу и отдал столько же результативных передач. Остается добавить, что действующие контракты с «Локомотивом» имеют еще два шведских форварда — Антон Ландер и Магнус Пяярви-Свенссон.

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