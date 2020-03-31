Москва, , 17:04 — REGNUM Защитник московского «ЦСКА» Михаил Науменков может подписать контракт с клубом НХЛ, но при условии, если согласиться начать сезон в АХЛ. Об этом сообщает портал Спорт-Экспресс.

По данным источника, россиянином заинтересовался один из клубов Западной конференции НХЛ. Пока неизвестный клуб готов предложить Нбуменкову контракт6 если тот согласиться провести первую часть сезона в АХЛ.

В этом сезоне Науменков принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 5 (0+5) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету 27-летнего защитника два матча и «+3» в строке показателя полезности.