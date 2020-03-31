Барселона, Испания, , 16:46 — REGNUM Президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу уверяет, что клуб контролирует ситуацию и не станет банкротом к июню, несмотря на понижение зарплат всех сотрудников клуба.

«Сейчас в «Барселоне» сложная ситуация. Клуб не получает доходов с 14 марта, но мы не станет банкротами. Если к июню ничего не наладится, то будут убытки. Поэтому мы пошли на сокращение зарплат игрокам и сотрудникам клуба.

«Барселона» перестала зарабатывать много. В связи с ситуацией мы не можем открыть клубный музей, к нам не поступают поступлений от трансляций и продаж билетов.

Рассчитываем, что пауза не продлиться больше 60 дней, наши действия это меры предосторожности. То же самое делают другие европейские гранды — «Бавария», «Ювентус», «Лион», — цитирует Бартомеу портал Marca.