Рига, , 16:37 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо Рига» подписал контракт с канадским форвардом Крисом деСоуза, сообщает швесдкий хоккейный портал HockeyNews.

29-летний канадец провел вторую половину прошедшего сезона в чемпионате Швеции, выступая за местный «Рёгле», в составе которых за 14 матчей Крис отметился 5 (3+2) очками. В первое полугодие сезона 2019−2020 годов деСоуза защищал цвета финского «Спорта». В чемпионате Финляндии форвард провел 43 встречи, набрав 36 (19+17) очков.

Главным достижением канадца является победа на Открытом чемпионате Австрии в составе итальянкой команды «Больцано» в 2018 году. Позднее деСоуза признавался лучшим снайпером и MVP сезона в составе «Вены Кэпиталз».