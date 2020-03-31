Лондон, , 16:14 — REGNUM Издание The Independent поделилось подробностями переговоров между клубами и представителями Английской премьер-лиги относительно судьбы чемпионата.

По данным источника, четыре клуба, находящиеся во второй половине таблицы чемпионата Англии, проголосовали за полную отмену и аннулирование результатов этого сезона. Руководство клубов также отмечает, что сумма, которая будет выплачена им по итогам сезона, вне зависимости от его судьбы, превысит сумму долгов лиги перед транслирующим матчи АПЛ компаниям.

Тем временем топ-клубы чемпионата выступают за продолжение сезона.

Напомним, что лига собирается доиграть оставшиеся туры чемпионата в течение ближайшего лета в специальных изолированных лагерях.