Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Возможность отмены боя с Хабибом Нурмагомедовым вызвала негативную реакцию в команде американского бойца Тони Фергюсона. Об этом 31 марта сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что вместо Нурмагомедова, который не может вылететь из России в США, соперником Фергюсона может стать американец Джастин Гейджи.

«Бой с Гейджи будет просто лёгким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе. А вот бои с Хабибом или Макгрегором — это совсем другое дело, это гораздо лучше», — приводит издание слова представителя команды Фергюсона.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться 18 апреля. Хабиб 30 марта заявил, что UFC начал искать ему замену на этот бой, а он сам при этом не может вылететь из России.

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