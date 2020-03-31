Женева, Швейцария, , 14:55 — REGNUM Баскетбольная Лига чемпионов может завершить сезон 2019/20 в сентябре или октябре. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе турнира.

Отмечается, что для возобновления сезона необходимо выполнить ряд условий. Сюда относится, в частности, разрешение на проведение спортивных мероприятий в тех странах, команды из которых участвуют в турнире.

Поскольку на данный момент невозможно выполнение этих условий, то все оставшиеся игры сезона переносятся на конец сентября — начало октября.

Таким образом, с 30 сентября по 4 октября планируется провести «Финал восьми». Место проведения будет определено позднее.

Напомним, Лига чемпионов является третьим по силе европейским клубным турниром после Евролиги и Еврокубка. Действующим победителем турнира является итальянская «Болонья».