Стамбул, Турция, , 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Milliyet.

По информации издания, легенда турецкого футбола в настоящее время находится в больнице. Ранее о его госпитализации сообщила жена футболиста.

Напомним, Рюштю Речбер сыграл за сборную Турции 120 матчей и является рекордсменом национальной команды. В составе сборной он стал бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008).