Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» выделил средства больнице в Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Отмечается, что денежные средства выделены больнице Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилировалась под лечение коронавируса.

«Игроки, тренерский штаб и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на собранные деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты, фильтры, мониторы и другие материалы, которые необходимы врачам.