Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Федерация регби США объявила о банкротстве в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе организации.

«Это самый сложный период, с которым столкнулась наша организация. Принятое решение далось нам очень нелегко», — заявила глава Федерации регби США Барбара О'Брайен.

Отмечается, что процедура банкротства будет происходить под контролем Международной федерации регби (World Rugby). Сборные США по регби смогут участвовать в турнирах, когда они будут возобновлены.