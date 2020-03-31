Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится 18 апреля. Об этом 31 марта сообщает MMA Junkie.

«Бой состоится 18 апреля где-то на этой Земле. Когда будет нужно знать, я сообщу», — сказал Уайт.

Напомним, 30 марта Нурмагомедов заявил, что UFC начал искать ему замену на бой с Фергюсоном, а он сам при этом не может вылететь из России.

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