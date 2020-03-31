Париж, , 12:35 — REGNUM Французское издание L’Equipe сравнило нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с революционером Эрнесто Че Геварой. Соответствующая обложка была опубликована 31 марта на странице издания в Twitter.

«Лионель Месси. Барселонский Че», — говорится в подписи к обложке издания.

https://twitter.com/lequipe/status/1244725725011337216

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Месси объявил, что футболисты «Барселоны» откажутся от 70% своей зарплаты, а также переведут деньги работникам клуба, чтобы те могли получить зарплату в полном объёме.

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