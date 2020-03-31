Амстердам, , 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме. Об этом 31 марта сообщает De Telegraaf.

По информации издания, такие действия связаны с программой сокращений на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Контракт 22-летнего игрока был рассчитан до лета 2020 года.

Отмечается, что «Аякс» продолжит платить Нури зарплату до начала июля и будет находиться в контакте с его семьёй.

Ранее сообщалось, что 27 марта Нури вышел из комы спустя два года и восемь месяцев. В июле 2017 года он перенёс сердечный приступ, упав на поле и потеряв сознание во время матча с «Вердером».

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