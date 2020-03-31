Мадрид, , 11:41 — REGNUM Сезон в чемпионате Испании по футболу может быть остановлен, если турнир не удастся возобновить до 27 июня. Об этом 31 марта сообщает Marca.

Отмечается, что руководство Ла Лиги прорабатывает варианты возобновления сезона, который ранее был остановлен из-за коронавируса. При этом вероятность того, что матчи возобновятся в конце апреля — начале мая, маловероятна.

Одной из крайних мер является проведение оставшихся матчей с тремя матчами в неделю в течение четырёх-пяти недель.

Напомним, чемпионат Испании был остановлен 23 марта после того, как команды сыграли 27 туров.