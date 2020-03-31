Турин, Италия, , 11:26 — REGNUM Туринский «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса. Об этом 31 марта сообщает Il Messaggero.

Отмечается, что после возобновления сезона «Ювентус» не сможет платить Роналду прежнюю зарплату в €31 млн в год. Одним из вариантов решения этой проблемы является продажа игрока в другой клуб.

В этом случае «Ювентус» готов рассмотреть предложения по покупке 35-летнего футболиста от €70 млн. При этом не исключено, что он доработает текущий контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

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