Бирмингем, Великобритания, , 09:46 — REGNUM «Астон Вилла» оштрафовала капитана команды Джека Грилиша за нарушение условий карантина. Об этом 30 марта сообщается на сайте клуба.

«Игрок будет подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, которые он выплатит, будут направлены благотворительной организации помогающей больницам в Бирмингеме в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Грилиш нарушил правила карантина и провёл всю ночь в гостях у знакомого. Возвращаясь, он разбил свой автомобиль, врезавшись в три припаркованные машины. При этом за несколько часов до происшествия он записал видео, в котором призвал всех не выходить из дома.