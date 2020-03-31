Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что готов заменить Хабиба Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона. Об этом 30 марта сообщает MMA Junkey.

«Я продолжаю правильно питаться и бегать по утрам. Планирую продолжить тренировки. Жду, что будет дальше», — сказал Порье.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Место проведения не определено, поскольку в Нью-Йорке запретили проводить мероприятия из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может вылететь из России на бой с Фергюсоном. При этом UFC начал искать ему замену.

Добавим, что 7 сентября 2019 года Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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