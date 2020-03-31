Сан-Хосе, США, , 09:21 — REGNUM Бой российского бойца смешанных единоборств Вадима Немкова с чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Райаном Бейдером отменён из-за коронавируса. Об этом 31 марта сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что организация Bellator решила отменить три турнира, которые были намечены на май. В их числе турнир Bellator 242, который планировался на 9 мая в Сан-Хосе (США). Главным боем вечера должен был стать поединок Немкова и Бейдера.

Также отменены турниры в Лондоне и Калифорнии (США), запланированные на 16 и 29 мая.