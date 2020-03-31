Москва, , 09:02 — REGNUM Российский велогонщик Ильнур Закарин сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Об этом 31 марта сообщает ТАСС.

«У меня было тестирование. Сказали, что, если результаты положительные, мне позвонят в понедельник. А если нет — значит, я здоров. Мне не позвонили, так что я здоров», — сказал Закарин.

Отмечается, что ранее Закарин прилетел с Кипра в Набережные Челны, после чего сдал анализы на коронавирус. Сейчас он находится на карантине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Закарин, который выступает за польскую команду CCC Team, может провести подготовку к Олимпиаде в России.

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