Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Свердловской области изменили сроки подготовки к Универсиаде-2023. Соответствующий документ размещён на официальном правовом портале региона.

Областное правительство перенесло создание комплексной программы подготовки с 1 апреля на 1 июня 2020 года. Распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Это не первый перенос программы — ранее ее сдачу намечали на конец ноября 2019 года, но позже перенесли на апрель 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург готовится принять Всемирные студенческие игры в 2023 году. В это же время город отметит 300-летний юбилей.

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