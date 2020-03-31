Москва, , 08:48 — REGNUM Бой российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта перенесён на 4 июля. Об этом 30 марта сообщили в промоутерской компании «Мир бокса».

«Как и ожидалось, бой перенесён. Мы абсолютно согласны с этим решением. Это единственное возможное действие в данной ситуации», — сказал глава компании Андрей Рябинский.

Напомним, бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжёлом весе должен был пройти 2 мая в Манчестере.