Цюрих, Швейцария, , 08:24 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) в апреле примет решение о месте проведения чемпионата мира в 2021 году. Об этом 30 марта заявил президент организации Рене Фазель, сообщает ТАСС.

«Отложить чемпионаты мира на год сложно. Окончательное решение будет в конце апреля», — сказал Фазель.

Он добавил, что на сегодняшний день всё выглядит так, что чемпионат мира 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии.

Напомним, 22 марта IIHF объявила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария), из-за корнавируса.

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