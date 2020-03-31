Рим, , 00:18 — REGNUM Игроки туринского «Ювентуса» согласились временно отказаться от зарплат, чтобы улучшить финансовое состояние клуба, которое очень сильно пострадало из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что руководство «старой синьоры» может сэкономить около 90 миллионов евро.

Сообщается, что футболисты и Маурицио Сарри не будут получать заработную плату за ближайшие 4 месяца — март, апрель, май и июнь.

Серия А была приостановлена 9 марта после завершения 26-го тура лиги. «Ювентус» с 63-мя баллами идет на первой позиции в турнирной таблице.