Лондон, , 00:08 — REGNUM Харри Кейн о своем будущем: «Я амбициозный игрок. Если я не увижу, что мы растем как команда, я не из тех, кто захочет оставаться».

Трансферная стоимость футболиста по версии transfermarkt составляет 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Кейном интересуются «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Кейн принял участие в 25-ти матчах на клубном уровне, в которых забил 17 мячей и отдал 2 голевые передачи. В составе сборной Англии в 8-ми играх квалификаций на Евро-2020 форвард отметился 12-ю голами и 5-ю ассистами.