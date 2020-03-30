Мадрид, , 22:08 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Марко Асенсио восстановился от травмы крестообразной связки. Футболист будет готов вернуться к тренировочному процессу по завершении карантина.

В текущем сезоне Асенсио не принял участие ни в одном матче. Последний раз испанец появлялся на поле в прошедшее межсезонье в рамках матча Международного Кубка Чемпионов против лондонского «Арсенала» (2:2).

Трансферная стоимость футболиста по версии transfermarkt составляет 40 миллионов евро.