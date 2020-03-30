Милан, Италия, , 22:02 — REGNUM Трансфер 22-летнего форварда «Интера» и национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса в «Барселону» может сорваться. Аргентинец не намерен в ближайшее время покидать «Интер», так как верит в проект миланского клуба. Также руководство «Интера» не намерено расставаться с забивным нападающим.

В текущем сезоне во всех клубных турнирах Мартинес принял участие в 31-м матче, в котором забил 16 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 80 миллионов евро. Сумма отступных в контракте аргентинца — 111 миллионов евро.