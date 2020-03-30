Берлин, , 21:57 — REGNUM 30 марта футболисты «Боруссии» из Дортмунда возобновят тренировки. Чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, тренировочные занятия будут проводиться в группах по два человека.

26-летний хавбэк «шмелей» Эмре Джан о возобновлении тренировочного процесса: «Тренировки гораздо веселее, нежели самоизоляция в домашних условиях».

Текущий сезон Бундеслиги был приостановлен 11 марта после завершения 21-го тура. Дортмундская «Боруссия» после 25-ти сыгранных матчей идет на второй позиции с 51-м очком.