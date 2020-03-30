Вашингтон, 30 марта 2020, 21:42 — REGNUM 30 марта в рамках американской части онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 встретились коллективы Swole Patrol и Evil Geniuses. Матч завершился победой EG со счетом 2:0 на картах Vertigo и Inferno.
Самым ценным игроком встречи стал 24-летний американский киберспортсмен, победитель ELEAGUE Major 2018 и капитан EG Тарик «tarik» Челик, заработавший статистику 50−37. Средний урон игрока за раунд составил 93 единицы.
Evil Geniuses, одержав первую победу на турнире и набрав 3 очка, поднялся на четвертую позицию. Swole Patrol с тем же количеством очков расположился строчкой ниже.