Нур-Султан, , 20:04 — REGNUM 30 марта в рамках европейского онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe встретились коллективы FaZe и Virtus.pro. Противостояние было разыграно в формате best of 3 и завершилось поражением казахского коллектива со счетом 0:2 на картах Overpass (11:16) и Mirage (13:16).

MVP встречи был признан 23-летний боснийский киберспортсмен Никола «NiKo» Ковач. Коэффициент k/d игрока составил 1,5, а средний урон за раунд — 100,4.

FaZe, одержав вторую победу на турнире и набрав 6 очков после 4-х туров, поднялся на 3-е место в группе C. Virtus.pro без очков остался на предпоследнем месте.