Лондон, , 19:26 — REGNUM Руководство Английской премьер-лиги рассматривает вариант продолжения сезона этим летом в специальных изолированных летом. Об этом сообщается на сайте портал The Independent.

Согласно информации источника, представители АПЛ может провести оставшиеся 92 матчей чемпионата в особых условиях. Лига планирует проводить матчи каждый день летом на специальных тренировочных базах. Правительство уже поддержало проект. матчи будут транслироваться по телевидению.

Чемпионат Англии приостановлен на неопрежденный срок в свзяи с панлдеимей коронавируса. Певрое место в таблице занимает «Ливерпуль» с 82 очками в активе.