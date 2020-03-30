Манчестер, Великобритания, , 19:05 — REGNUM Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо согласился на переход в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Independent.

Сообщается, что англичанин отказался вариантов с переходом в стан «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Игрок подметил, что в этих случаях ему бы пришлось вести тяжелую конкуренцию за место в стартовом составе. Тем временем, «Юнайтед» предлагает гарантированное место в составе.

По данным источника, «дьяволы» готова предоставить игроку седьмой номер и жирным контракт с зарплатой около 450 тысяч евро в неделю, если тот сыграет за клуб более двух лет.

В нынешней компании игрок сыграл 23 матча в Бундеслига и набрал 30 (14+15) очков по системе «гол+пас».